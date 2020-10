Et fint sted å ta spaserturen

Nyheter

Dette tettstedet har gang- og sykkelveier flere steder, og dermed er det fint å være myk trafikant her. Avstandene mellom ulike sentrumsfunksjoner er store, så om en skal gå mellom, gjelder det å være sprek i føttene. Tettstedet har også litt kupert terreng, og da byr det seg muligheter for å løpe i motbakker. Om en ikke er så ivrig etter å gå eller sykle, kan det nevnes at det er bilveier, jernbanestasjon, skysstasjon og flere bussholdeplasser her. Dersom du mangler flere tips, kan det nevnes at like ved veiene du ser på bildet, ligger et skole- og kultursenter og det har vært militær aktivitet her.