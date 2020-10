Vet fortsatt ikke om smitten er stoppet på folkehøgskolen

Nyheter

Sist helg ble det påvist covid-19 hos to elever ved Rødde folkehøgskole, og etter hvert ble 140 satt i karantene.

Melhus kommune satte i gang med retesting fordi 12 viste symptomer. Pr. fredag er 29 retestet, og for 27 er svarene negative. De to siste prøvene ble tatt på fredag, og svaret var ikke kommet ettersom det tar 1-2 døgn før det foreligger svar.

- De to som ble retestet fredag, har lette symptomer. Det har også vært tilfelle for de fleste som har blitt testet to ganger. Vi har lav terskel for testing og opplever å ha god kontroll på situasjonen knyttet til folkehøgskolen, opplyser Melhus kommune på sin nettside.

Melhus kommune opplyser at det er påvist sju tilfeller av covid-19, og at 2767 personer er testet i Melhus.

Ingen nye positive covid-19-tilfeller Melhus kommune satte i gang retesting etter smitteutbruddet på Rødde folkehøgskole.

150 i Melhus er satt i karantene 12 av elevene ved Rødde folkehøgskole har koronasymptomer, og Melhus kommune setter i gang retesting for å sikre at alle med smitte er fanget opp.

Nå skal vi ikke treffe så mange igjen - Det er litt kjedelig, men det er bare å høre etter rådene, sier Marwa (14) om beskjeden fra kriseledelsen om å begrense antall nærkontakter.