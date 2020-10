Ble pågrepet for ruskjøring den ene dagen, og neste dag kjørte han med enda høyere promille

Nyheter

En mann i starten av 40-årene er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til fengsel i 36 dager, ei bot på 20.000 kroner og tap av førerrett i Norge for tre år. Da saken var oppe i tingretten, tilsto mannen det han var tiltalt for, og han vedtok dommen. Overfor tingretten har han sagt at han ønsker fotlenkesoning.