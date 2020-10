10.5550 kroner i gebyr for overvekt

Nyheter

Statens vegvesens kontroll på Sandmoen på fredag resulterte i solide gebyr for lastebilsjåfører. Under kontrollen ble det skrevet ut ett gebyr på 10.550 kroner og ett på 4250 kroner. Det høyeste gebyret ble skrevet ut for en lastebil som ble veid til 28.900 kilo mens den kunne være 26.000 kilo.

42 tunge kjøretøy var innom kontrollplassen, og av dem ble 11kontrollert. I tillegg ble det skrevet ut et gebyr på 8000 kroner for manglende bombrikke samt gitt seks bruksforbud for sikthindring og for at det ikke var medbrakt løyve. Det ble også gitt advarsel når det gjelder kjøre- og hviletid og påvist teknisk feil.