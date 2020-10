Lundamo legesenter: - Veldig trasig situasjon akkurat nå

Nyheter

- Det er mer enn håpløst å komme gjennom på telefon til Lundamo legesenter, og når en først kommer gjennom på telefon, er venteliste på tre uker før en får time. Selv opplevde jeg bortimot 15 minutters ventetid da jeg bestilte time. En slektning av meg som bor på Hovin, var helt oppgitt. Han sa at han hadde sittet og ventet i 45 minutter uten å komme gjennom, og at han hadde prøvd i flere dager. Så han så ingen annen råd enn å kjøre til Lundamo legesenter ens ærend fra Hovin for å få time fordi de ikke tok telefonen på legesenteret, forteller Ann Tove Buklev.