To rådyr ble påkjørt

Nyheter

I løpet av noen timer ble to rådyr påkjørt i Melhus. Tirsdag klokka 18.23 fikk politiet melding om at en bilist hadde kjørt på et rådyr melom Rødde og Løvset. - Dyret ble liggende og sprelle på et jorde. Viltnemnda ble varslet. Det var ingen synlige skader på bilen, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Den neste påkjørselen skjedde på Lundamo klokka 02.32 natt til onsdag. Ifølge politiloggen ble det skader på bilen, og rådyret var trolig dødt. Fallviltgruppa ble varslet også i dette tilfellet.