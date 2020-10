Nå skal vi ikke treffe så mange igjen

Nyheter

Kriseledelsen i Melhus kommune er bekymret for økning i smitte av covid-19, og går nå ut med en anbefaling om at vi begenser antall nærkontakter og tenker gjennom hvem som er våre nærkontakter. Definisjonen på en nærkontakt er ifølge Maren Grøthe (Sp), en person som vi har vært innen én meters hold i minst 15 minutter.

- En bør ha i bakhodet i hverdagen hvor mange nærkontakter en har. Mange av oss er på studier eller på jobb i Trondheim,og så kan vi tenke på om det er mulig for eksempel å delta i studier på digitalt vis, sier Grøthe (19) som er leder for utvalg for helse, oppvekst og kultur samt er student på NTNU i Trondheim.

Rådet om å begrense antall nærkontakter kan særlig ramme de unge som deltar på ulike arenaer enten det er skole, organiserte aktiviteter eller uorganiserte aktiviteter. I helga fikk to elever ved Rødde folkehøgskole påvist smitte av covid-19, og kommunalsjef Trude Wikdahl og rådmann Katrine Lereggen fortalte tirsdag i Trønderbladet at det måtte et enormt stort smittesporingsarbeid til for å få kartlagt antall nærkontakter. 140 ble satt i karantene på grunn av de to smittetilfellene, og i tillegg måtte 10 andre i Melhus i karantene på grunn av at de var nærkontakter til smittede i andre kommuner.

- Kan redde liv

- Jo fortere vi følger rådene, jo fortere kommer vi oss gjennom dette. Å følge rådene kan redde liv. Det er litt kjedelig å skulle begrense antall nærkontakter siden vi unge gjerne gir hverandre en klem og er med på mange aktiviiteter. Men det er bare å høre etter rådene, sier Marwa Shirin Khan (14) som er elev på niende trinn ved Gimse ungdomsskole og medlem i Melhus ungdomsråd.

Khan forteller at det er stort fokus på smittevern på ungdomsskolen med blant annet bruk av håndsprit og at klasser ikke skal slås sammen til større grupper.

- Vi er blitt så vant til at vi kan være så sosiale. Da alt ble nedstengt, fikk ingen dra noe sted. Vi kan ikke kontrollere smitten, så det er derfor viktig å begrense hvor mange vi er nærkontakter med, forklarer Khan.

Har laget egen film

For å minne om at antall nærkontakter bør begrenses, har Melhus kommune i samråd med unge personer, laget en informasjonsfilm som skal deles i sosiale medier.

- Filmen er kalt "Begrens dine kontakter", og er rettet mot hele befolkninga. Vi er blitt veldig flinke til å sprite hender og være hjemme når vi er syke, men kommunen har oppdaget at når noen blir syke, er det mange har mange nærkontakter. Dermed rammes arbeidslivet, skoler og sosialt liv. Alle aldersgrupper bør tenke gjennom hvem som er nærkontakter og hvor mange en møter i løpet av uka., sier ordfører Jorid Jagtøyen (Sp).

Filmen er laget av etaten kultur og fritid som har filmkyndige Torstein Sunde blant sine ansatte. Tidligere i år rigget Melhus kommune opp et filmstudio på scenen i kinosalen, og studioet ble blant annet brukt til å lage 17.mai-sending.

