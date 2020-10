88-åring fikk ikke trygghetsalarm - Beate spør om hvorfor det er slik

Nyheter

Intensjonen og visjonen til Melhus kommune er at flest mulig skal bo i egen bolig så lenge som mulig, og at trygghetsalarm er et viktig hjelpemiddel for å nå denne målsettingen. I et innlegg er søkeren enslig dame på 88 år, og som i mangel på å få tildelt trygghetsalarm ser seg nødt til å flytte fra sin bolig for å søke plass i omsorgsleilighet ved Hølonda helse og omsorgssenter. Uten at jeg har vært i kontakt med søkeren, fremstår det som at dersom denne søkeren hadde fått tildelt trygghetsalarm, ville hun vært i stand til å bo i eget hjem, sa Beate Bjerkenås Johansen (Ap) i et innlegg i Melhus kommunestyre.