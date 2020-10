Nyheter

- Samtlige 107 elever og ansatte er testet. Svarene på alle disse er fortsatt ikke klare. Elever og ansatte er satt i karantene, og det pågår et omfattende smittesporingsarbeid for å komme i kontakt med nærkontakter, opplyser Melhus kommune på sin nettside.

Det var i helga at to elever fikk påvist viruset covid-19. Ettersom det var fare for at flere kunne være smittet, ble det satt i gang omfattende testing. Ifølge Melhus kommune kom det ingen nye positive prøvesvar på mandagen.

- Vi er forberedt på flere positive prøvesvar. Samtidig opplever vi å ha god kontroll over situasjonen, og frykter per nå ikke ukontrollert smitte i samfunnet, opplyser kommunen.

Melhus kommune skriver også på sin nettside at folk bør tenke gjennom at dersom de er sosiale på mange ulike arenaer i lpet av en uke, har de i sum kontakt med veldig mange.

- Skulle du være så uheldig å bli smittet av covid-19, blir disse regnet som nærkontakt av deg, opplyser kommunen.