Skoleuken i Midtre Gauldal kan bli utvidet

Kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord legger nå fram en utredning om femdagers skoleuke for alle elevene. Kommunalsjef for oppvekst, Toril Grøtte, har tidligere opplyst til Trønderbladet at alle skolene i Midtre Gauldal har firedagers skoleuke for 1. til 2. trinn.