Nyheter

Hunden stakk av i 14-tida lørdag, og da den ikke var kommet til rette litt over klokka 21 ble den meldt savnet. Politiet opplyser at hunden er brun og hvit, og lyder navnet Otto. Det er en 12 år gammel hannhund. Politiet opplyser at Storhiåsjøen ligger i Budalen, og de kan være interessert i tips om hundens ferdsel. Politiet er ikke kjent med om hunden var kommet til rette søndag morgen.