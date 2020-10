Skal ordne bedre belysning ved Skysstasjonen

Nyheter

Daglig leder Anders Grønning ved Melhus skysstasjon forteller at det nå gjøres et forsøk på å få ordnet bedre belysning ved Melhus skysstasjon.

- Jeg reiser kollektivt hver dag fra Melhus Skysstasjon og ikke en lyktestolpe er det lys i. Det er virkelig mørkt, og undrer meg hvorfor de ikke fikser dette, skriver en leser til Trønderbladet.

Grønning forteller at det har kommet flere henvendelser om dårlig belysning, men at det ikke har vært så enkelt å få ordnet dette. Ifølge Grønning skulle det komme ansatte fra Vintervoll på fredag for å se på belysninga ved skysstasjonen, og at det også kunne være aktuelt å få tak i en tekniker som trolig kommer tirsdag.