I avisen tirsdag 13. oktober kunne man lese at når heldøgns helse- og omsorgstjenester kun vil bli tilbudt på Støren, betyr det at det ved bo- og dagsentrene ikke lenger vil være fast bemanning. I Soknedal, Budal og Singsås skal det være omsorgsboliger i det som er dagens bo- og dagsentre, for personer som kan klare seg selv. Dette vil si den samme ordningen som Budal har i dag. Helsetjenester og hjemmehjelpstjenester vil bli tilbudt som i dag av hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten. I tillegg skal det være et aktivitetstilbud for beboerne.