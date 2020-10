Nyheter

Torsdag klokka 06.30 fikk politiet mange meldinger om at det lå et dødt rådyr på E6 i nærheten av Horg kirke. Avsnittsleder Robin Olaisen i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at bilføreren som kjørte på rådyret, også varslet om dette.

- Vegtrafikksentralen ble varslet, sier Olaisen.