50 møtte opp til ordførertur

Målet for Trondheimsregionens friluftsråd var å få arrangert ordførerturer siden så mange andre turaktiviteter måtte avlyses som følge av koronatida, og både daglig leder Knut Erling Flataker og ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) var imponert over det store oppmøtet under ordførerturen i Melhus.