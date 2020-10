Blir bedt om å bosette færre flyktninger

Nyheter

Melhus kommunestyre vedtok å bosette 30 flyktninger i fjor og 30 i år, men vil få halvert antallet. Årsaken er at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) melder om mindre behov for bosetting av flyktninger i kommunene som en følge av koronasituasjonen og stans i innreise for overføringsflyktninger.