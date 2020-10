Stortingspresidenten kastet seg med i dansen

Nyheter

– Vi ville lære henne Bli med-dansen fra NRK fordi hele Norge kjenner den. Samhold og at skolen skal være et trygt sted å være for alle, er noe vi i elevrådet er opptatt av. Hvis man føler seg trygg, gjør en det bedre på skolen. Det er kjempegøy at hun ble med på dansen, og opptaket er et bidrag til prosjektet markedsføringsklassen har for å knytte elevene sammen, sier elevrådsleder Sarah Bones-Hammervold (18) til Trønderbladet.