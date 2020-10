Enda flere er blitt koronatestet

Nyheter

Pr. mandag er 2241 blitt testet i Melhus for covid-19. Det høye testtallet har ikke endret på antall smittetilfeller ettersom det fortsatt er påvist fem smittetilfeller blant innbyggere i Melhus.

Antall testede har de siste dagene vist en økende tendens. Imidlertid er det ikke så mange som ber om testing nå som ved skolestart. I to uker etter skolestart ble over 300 testet pr. uke. Like før skolestart ble det for øvrig påvist et nytt smittetilfelle i Melhus. I Melhus er det tilbud om testing på dager unntatt lørdag og søndag, og testinga foregår som før i Lenavegen 3 i Melhus sentrum. Det er nå mulig å bestille koronatesting via nett.