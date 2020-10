Vil ta grep i saken om bom i Soknedal

Nyheter

Trønderbladet har tidligere omtalt Skogen grendelag og deres bekymringer knyttet til bomstasjonene i Soknedal. Fra grenden Skogen er det om lag fem kilometer inn til Soknedal sentrum fra nordsiden. I Skogen er det cirka 60 husstander. Grendelaget har tidligere forklart at innbyggerne nå vil bli tvunget gjennom en bom på veg til Soknedal sentrum, noe som for eksempel kan føre til at barnefamilier får ekstrautgifter på 50.000 kroner i året.