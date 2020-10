75 kilometer unna Nidaros

Nyheter

Utenfor dette kirkestedet står det en pilegrimsstein der det står anført at stedet er 75 kilometer fra Nidaros. Kirkestedet er svært gammelt, og det kan ha vært ei kirke der for over 1000 år siden. Før den tid var det trolig et hov i området. Det er antatt at det sto ei stavkirke på stedet, og at den ble bygd på 1300-tallet og revet i 1684. Den neste kirka ble også revet, og den nye ble bygd et stykke unna. Nå står det en kopi av ei stavkirke fra et annet sted i Trøndelag.