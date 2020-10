Stor kirkegård - få på dugnad

Nyheter

Nå foretar Melhus menighetsråd en spesiell invitasjon for å få med flere på årets høstdugnad torsdag 15. oktober. Den starter midt på dagen, men leder Helge Bjørn Bæverfjord opplyser at det går an å komme utpå ettermiddagen også.

Han opplyser at smittevernregler om avstand og hygiene følges under dugnaden. Og matpause innendørs blir ikke mulig.

- I disse korona-tider kan vi ikke ha felles innendørs kaffepauser. Meteorologens langtidsvarsel lover imidlertid flott høstvær med flere varmegrader denne dagen, så det vil gå fint med kaffepauser ute også. Menighetsrådet serverer kaffe og plastpakket lefse, men det vil være fint om deltakerne kan ta med termos og noe mer å bite i, forklarer Bæverfjord.

