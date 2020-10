Nyheter

Nominasjonskomiteen i for Høyre i Sør-Trøndelag har foreslått Guro Angell Gimse på tredjeplass på stortingslista for Sør-Trøndelag, med Linda Hofstad Helleland på toppen og Mari Holm Lønseth på andreplass. Dette er identisk med lista for fire år siden. Angell Gimse varslet tidligere i høst at hun gikk for andreplassen på lista til neste års stortingsvalg.