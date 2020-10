Nyheter

Meteorologisk institutt melder at det var skogbranner i Ukraina og en kraftig støvstorm i Russland som førte til høy luftforurensning fler steder i Norge. I Gauldalen var lufta svært disig, og det så ut til at det drev røyk gjennom dalen. En leser sendte Trønderbladet et bilde fra Kvål der sola så gul/oransje ut. I Melhus sentrum kunne en også se gul solnedgang.

- De sterke vindene klarte å frakte partiklene så langt nord som Svalbard, skriver Meteorologene på Twitter.