Nyheter

Nye Veier varsler at det blir manuell dirigering på E6 sør for Kvål sentrum natt til onsdag og natt til torsdag. Begge nettene blir det dirigering i perioden klokka 22 og 06. Årsaken er arbeid på ny E6. Sør for Kvål sentrum skal det lages ei rundkjøring.