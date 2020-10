Flere dyr er blitt påkjørt

Nyheter

Både rådyr og elg har hatt et uheldig møte med trafikanter i helga. Søndag klokka 14.20 fikk politiet melding om at et rådyr var blitt påkjørt på E6 på Hovin. Politikontakt Snorre Løvseth i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at fallviltgruppa tok seg av rådyret. Natt til søndag klokka 01.20 ble en elg påkjørt på E6 på Garli. Påkjørselen førte til skade på kjøretøyet, men ikke personskade.

En elg som løp på en bilhenger på E6 nord for Oppdal sentrum, ble drept. Dette ble meldt politiet søndag klokka 19.50.