Nyheter

Søndag klokka 22 fikk politiet melding om det politikontakt Snorre Løvseth i Gauldal politistasjonsdistrikt omtaler som grisekjøring. Meldinga kom fra Kvål sentrum.

- Melder forteller at det holdt på å bli en kollisjon mellom ATV og bil ved bensinstasjonen på Kvål. På ATV-en satt det tre personer, og føreren skal ha kjørt på bakhjulene på ATV-en, sier Løvseth.

Løvseth forteller at eieren av ATV-en ble varslet av politiet, og at eieren har bebudet at han skal ta en prat med sjåføren på ATV-en.