Knivstikking på Orkanger

Nyheter

Politiet har pågrepet en ung kvinne etter at to kvinner med kuttskader ble sendt til legevakten på Orkanger. Det melder politiet i ei pressemelding. Ifølge pressemeldinga har politiet iverksatt etterforskning, og har gjort tekniske undersøkelser på stedet. Det er også gjennomført avhørt for å kartlegge hva som har skjedd.