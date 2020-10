Har søkt om penger til seks trøbbel-steder

Nyheter

- Telenor har varslet nedlegging av kobbernettet innen utgangen av 2022. Det betyr at de som har DSL i dag, må finne seg et nytt bredbåndsalternativ, sa Erling Gøran Mellingsæter (Frp) i et spørsmål til ordføreren under kommunestyremøtet i Melhus.

Kobbernettet

Mellingsæter tok opp situasjonen når kobbernettet fases ut. Når kobbernettet er borte, vil det få store konseskvenser for dem som fortsatt har fasttelefon. Fasttelefon er nødvendig blant annet fordi det er områder i Melhus som ikke har god nok mobil- og internettdekning.

- Det er et lovforslag om at alle bedrifter og private skal ha tilfredsstillende bredbåndsdekning. Det er ikke tilfredsstillende mobildekning i hele kommunen. En forutsetning for fortsatt bosetting i alle deler av kommunen er at det er både telefon og internett samt at prisnivået ikke blir noe høyere enn det er i dag. Hva har Melhus kommune tenkt å bidra med i denne forbindelse? Har Melhus kommune noen plan for å følge opp bredbåndsutbyggingen fram til 2022, spurte Mellingsæter.

Melhus kommunestyre har satt av penger til satsing på bredbånd, og går på private mobil- og bredbåndsaktører for å få fortgang på utbygging. Når det graves for legging av kommunal infrastruktur, er kommunen åpen for at det samtidig kan legges trekkrør for fiber. Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) sier til Trønderbladet at flere private aktører er på banen, og at det ser ut til at de vil satse på Melhus.

Har søkt om støtte

Når det gjelder kommunens bidrag, viste hun under møtet til at kommunen har meldt inn seks nye felt/områder etter kommunestyremøtet i februar, men at kommunen ikke har hørt noe fra Trøndelag fylkeskommune selv om prosjektene ble meldt inn innen fristen 30. april. Flere steder har lokale innbyggere kartlagt behovet.

Nettopp en iherdig lokal innsats var utslagsgivende for at Tømmesdalen, Gaudalen samt Hølonda og da spesielt Jåren, fikk mobil- og bredbåndsdekning. Det pågår ifølge Melhus kommune, også kommersiell utbygging på Ler, Bagøya, Kvammen, Kregnes, Benna, Losen, Lundamo vest, Lundamo nord og strekninga Lefstad-Løkkenhaugen-Sagberget.

Områdene som er pekt ut i søknaden til fylkeskommunen er:

Ler-Lundamo, rundt 160 husstander. Området har kun kobbernett og ustabil leveranse

Lefstad-Løkkenhaugen, rundt 140 husstander. Området har ifølge kommunen fått varsel fra Telenor om nedkobling av kobbernettet og at det ikke blir reparert ved feil

Lundadal-Lyngen-Horg, rundt 70 husstander. Området har kun kobbernett og ustabil leveranse

Gravråk-Ler. Område med kobbernett

Krogstadvegen, 92 husstander. Område med kun kobbernett og ustabil leveranse

Fossgrenda-Vollagrenda-Gyllråa. Område med kun kobbernett og ustabil leveranse

Kommunen har også meldt inn behov for mobildekning for Sjetnmarka og Høyeggen skole.

Ordføreren varsler rådmannen at kommunestyret ønsker en sak og en orientering etter jul om bredbånd, fiber og mobil. I orienteringa ønsker ordføreren at det legges fram et kart for hvor det mangler bredbånd- og mobildekning i Melhus og hva dette vil koste å utbedre.

Slik går det med arbeidet for bedre bredbånd IKT-sjef Göran Johansson forteller at Midtre Gauldal kommune regner med å kanskje høre mer fra Fylkeskommunen i oktober.