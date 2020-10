Tre års restaureringsarbeid snart ferdig

Nyheter

Husene Ann Renee Hegge og Jostein Brattsetø kjøpte, var fra det nedlagte småbruket Veltdalen som ligger rett overfor Litjstenen boligfelt på Lundamo. De var på utkikk etter et slik sted, både ut fra at de begge jobbet som lærere i bygg og anleggsteknikk i videregående skole, hun på Melhus og han på Støren. Da ble det omtrent like langt for de to å dra til de skolene de arbeidet ved, og det ble et spennende restaureringsarbeide å begynne på.