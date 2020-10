Kommunale idrettsanlegg kan få hjertestartere

Nyheter

Ingunn Nervik Isaksen (Ap tok i Melhus kommunestyre opp behovet for hjertestarter i kommunale idrettsanlegg og gymsaler, og i interpellasjonen opplyste hun at det hvert år er omtrent 3000 som får hjertestans utenfor sykehus.

Finnes allerede en del

I svaret kom ordfører Jorid Jagtøyen inn på hvor i Melhus det finnes hjertestarter i kommunale bygg. Disse er i Melhus rådhus, Buen helse- og omsorgssenter, Hølonda helse- og omsorgssenter, Horg helse- og omsorgssenter, Lundamo skole og barnehage, Melhushallen, Horghallen, alle kirkene og Gauldal brann og redning har i brannbilene. Videre har flere private idrettsanlegg hjertestarter, og dette gjelder for eksempel Bankhallen, Gruva, Brekkåsen, IL Leiks anlegg, Trønder-Lyns anlegg på Kvål og Hovin IL. Videre har flere private bedrifter hjertestarter, og deriblant drosjer.

- Om det skjer en hjertestans akkurat nå en plass i kommunen, er det aller viktigste å starte umiddelbart med hjerte- og lungeredning, og ringe 113. Innen få minutter vil kompetent hjelp være på plass, om det er brann eller ambulanse. I idretthaller bør det stå en hjertestarter, og det gjør det. Og like viktig som at det er hjertestarter tilgjengelig, bør folk kunne å bruke dem, uten dette vil ikke sikkerheten øke. Det viktigste vi alle kan gjøre, er å ta regelmessige førstehjelpskurs, og være trygg på hvordan en utfører hjerte- lungeredning. Håndterer du dette, kan du holde liv i en person helt til medisinsk hjelp ankommer, sa ordføreren som for øvrig er utdannet sykepleier.

Foreslo utredning

Kaare Qvenild (ML) satte på vegne av Sp, H og ML fram forslag om at kommunestyret ber rådmannen utrede behov og kostnader for innkjøp av hjertestartere og førstehjelpskurs ved alle kommunale idrettsanlegg og gymsaler i Mehus kommune. I forslaget het det at rådmannen skal komme tilbake til kommunestyret med en sak om dette. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

