Høy luftforurensning gir helserisiko

Norsk insitutt for luftforskning melder at det er betydelig helserisiko å være utendørs på grunn av mulig forurenset luft. Trønderbladet skrev på fredag om at folk opplever et mystisk lys på himmelen, og at lufta virker disig. Ifølge Meteorogisk institutts melding på Twitter på fredag kan dette skyldes svevestøv fra Øst-Europa. For noen dager siden ble det påvist partikler i lufta fra skogbranner i USA. Lørdag har det også vært nokså disig luft blant annet i Gauldalen.

Målestasjonen er i Trondheim, og forurensningsnivået beskrives som høy. Selv personer uten astma, luftveissykdommer og hjertekarsykdommer kan lufta oppleves som ubehagelig. Friske personer kan oppleve luftveisirritasjoner og ubehag. Men folk frarådes likevel ikke å være utendørs såfremt de ikke er alvorlig syk.