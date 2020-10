Ekstra viktig bedrift i disse dager

Nyheter

I disse dager opplever bedriften som er som et landemerke på dette tettstedet, ekstra stor tilstrømning. Bedriften har lenge ventet på at det skulle bli økt aktivitet, og godværet har sørget for at flere kjøretøy enn ellers triller i retning bedriften. Tettstedet har også landbrukspreg rundt omkring, og området er en viktig leverandør av mat i ulike former. Om en ikke produserer mat selv, er det godt utvalg av muligheter til å få kjøpt mat enten det er i pose eller på fat.