Dømt for å ha slåss med politiet

Nyheter

Besøket på utestedet i Trondheim endte med fengselsstraff for en melhusbygg i 20-årene. Mannen var 8. august på Solsiden, og da politiet kom til stedet, stilte han seg på hengerfestet på den uniformerte politibilen. De to politifolkene ga ham valget mellom å dempe seg eller å bli med til arresten. I stedet for å dempe seg, ble mannen aggressiv og satte i gang slåsskamp da de to betjentene tok tak i ham for å roe ham ned. Under slåsskampen som involverte den ene betjenten, skal han ha truffet politimannen i ansiktet. Til slutt måtte politiet bruke pepperspray på melhusbyggen for å få roet ham ned.