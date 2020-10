Covid-19 stopper asfaltering

Nyheter

- Det er tredje året jeg får til svar at asfalteringen er utsatt på grunn av at vedlikeholdsbudsjett er brukt opp, og nå covid 19. Jeg har snakket med folk i asfaltbransjen, og dem har ledig kapasitet til å asfaltere vegen i høst. Jeg synes det er et merkelig argument å bruke covid 19 som unnskyldning for å utsette planlagt vedlikehold, skriver Rolf Lund i et brev til Melhus kommune.