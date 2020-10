TV-aksjonen: - Vi snakker om hav, ikke ulv

Nyheter

Valg av WWF som mottaker av innsamlede midler fra årets TV-aksjon har vekket blandede følelser, og i Melhus vedtok Melhus formannskap å gi det årlige beløpet på ei krone pr. innbygger til TV-aksjonen og føyde til "- Men håper neste års TV-aksjon vil gå til en organisasjon som hele landet kan forenes om". Opposisjonsleder Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) la ikke skjul på at han syntes det var litt vanskelig å øke beløpet til to kroner pr. innbygger sik varaordfører Stine Estenstad (H) foreslo, fordi han sitter i rovviltnemnda.