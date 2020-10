Sjåføren var borti en annen bil og ble så stoppet av politiet

Nyheter

Ved midnatt fikk politiet melding om at en bilist hadde hatt et lite sammenstøt med en annen bil på E6 i Okstadbakkan i Trondheim. Seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at bilen fortsatt sørover og passerte Melhus før den stanset på bensinstasjonen YX på Kvål.