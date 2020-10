Nye Veier: - Senk farten

Nyheter

- Vi har ingen liv å miste, skriver Nye Veier i et informasjonsbrev for strekninga E6 Melhus-Kvål.

Slik Trønderbladet tidligere har omtalt, kommer Nye Veier med en sterk henstilling om at veifarende senker farten i anleggsområdet. Det er skiltet 70-sone, men både Nye Veier og politiet erfarer at folk holder høy fart inn i 70-sonen etter å ha kommet fra 90-sonen. Langs E6 pågår det anleggsvirksomhet, og anleggsarbeidere har ifølge Nye Veier, meldt om at det er litt for høy hastighet på en del trafikanter.

Oppfordringa er også knyttet til at skolenees høstferie starter nå, og at det dermed er ventet ekstra mye trafikk på E6.