- Nifst, sier en leser om et merkelig lys på himmelen

- Det er et merkelig lys foran og under, og etterhvert rundt sola. Det er som en rød sandstorm. Dette er nifst, sier en leser på Kvål.

Leseren forteller at hun aldri har sett noe lignende. Det er svært disig i Melhus fredag ettermiddag, og det ser ut som at dalen er røyklagt eller har vært utsatt for sandstorm.

- Vi har ikke fått melding om brann. Bråtebrann vil vi helst ikke ha, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Bålforbudet opphevet Nå kan mange igjen se fram til lange høstkvelder rundt bålet.

For noen dager siden meldte Meterologisk institutt at de rødlige solnedgangene som er bliltt observert i Norge, kan skyldes røykpartikler fra skogbrannene i USA.

Kanskje leserne har tips om hva dette kan være?