Lyste ut fire legestillinger på en gang

Nyheter

- Vi har lyst ut to fastlegestillinger og så lyste vi ut to stillinger for vikarer ved Gaula legesenter i påvente av at vi skal få tak i fastleger. Derfor så det ut som at vi hadde mange ledige legestillinger i Melhus. Men det er flust med fastleger i Melhus, sier enhetsleder Monica Brækken i Melhus kommune.