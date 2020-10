Folkemusikk, klesbytte og godvær

Nyheter

Denne helga er starten på skolenes høstferie, og med de værprognosene som foreligger, er det kanskje mange som skal til fjells. Både lørdag og søndag skal få et strålende og varmt høstvær ifølge Meteorologisk institutt.

Om en ikke skal ut på tur, er det noe å finne på innendørs også. Lørdag er det klesbyttedag med redesign og konsert i Støren kulturhus,.

Lørdag fra klokka 17 er det gratis overføring av folkemusikk på nettet. Dette skjer i regi av FolkOrg som er en organisasjon for folkemusikk og folkedans. I ei pressemelding fra FolkOrg opplyses det at det er mange trøndere med i sendinga, og at Ronny Kjøsen fra Gåsbakken spiller storgardsmusikk fra Hedmarken i live-studio. Kjøsen spiller sammen med vinnergruppa fra Landsfestivalen i gammeldans 2019, og han har også laget vignett til sendinga og er med som en av jurymedlemmene i konkurransen om å lage den beste gammeldanslåta i høst. Sendinga varer i seks timer, og ligger åpent på YouTube.

