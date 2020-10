Kjempefornøyd med resultatet etter joggeturen

Nyheter

Tradisjonen tro var det solidaritetsjogg på Høyeggen skole for å samle inn penger til Jagriti Viharas Venner i India. Pengene går til utdanning for barn. I år ble elevene delt opp etter klassetrinn av hensyn til smittefaren, i stedet for å ha fellesstart. Solidaritetsjoggen ble holdt på onsdag, og elevene startet og kom i mål på skolen.