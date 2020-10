Nyheter

Onsdag klokka 19.50 fikk politiet melding om at en hjort var blitt påkjørt i Melhus. Avsnittsleder Robin Olaisen i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at det er notert at dette skjedde på Rødde.

- Melder sier at det var mørkt og dårlig vær, og at han er usikker på om det er skader på bilen ettersom det er vanskelg å se siden det er mørkt. Hjorten er på stedet. Viltnemnda ble varslet, sier Olaisen.