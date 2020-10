Busstreiken er over

Nyheter

– Likevel må folk belage seg på at det vil være driftsforstyrrelser utover hele dagen, skriver Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding torsdag morgen.

Et flertall av forhandlingsdelegasjonen anbefaler oppgjøret. Nå skal forhandlingsresultatet ut på uravstemning til medlemmene i de fire organisasjonene.

Dersom forslaget får flertall blant den samlede medlemsmassen, blir oppgjøret godkjent.

– Vi har mer enn doblet det opprinnelige tilbudet fra arbeidsgiver. Det gis generelle tillegg på til sammen 5,50 kroner, samt 1 krone som fagbrevtillegg i 2020, uttaler forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes i en pressemelding.

– Partene har gjort forbedringer i avtalen som forhindrer at bussjåførene kommer dårlig ut i samordnede oppgjør og påfølgende mellomoppgjør, slik som i 2018 og 2019, uttaler forbundsleder i Fellesforbundet Jørn Eggum.

– Lønnsvekst på 20.000

Ifølge VG opplyser Fellesforbundet at alle sikres en lønnsvekst på 9 kroner. Dette fordeles med 6,50 kr i lønnsøkning i 2020 og en opptrapping med 2,50 kroner i 2021. I tillegg kommer det generelle tillegget i mellomoppgjøret i 2021.

– Årslønnsveksten blir da nærmere 20 000 kroner for den enkelte sjåfør. Av andre gjennomslag har vi sikret at det skal jobbes med å se på arbeidstidsordninger og sikkerhetstiltak, sier Eggum.

De første bussjåførene ble tatt ut i streik søndag 20. september. Totalt la over 8.000 bussjåfører landet over ned sitt arbeid, og streiken har rammet hele landet.

– Vi vil takke befolkningen og passasjerene våre for den massive støtten vi har opplevd gjennom streiken, sier forhandlingsleder Stein Guldbrandsen i Fagforbundet, som forteller at sjåførene har opplevd massivt med støtteerklæringer fra nordmenn over hele landet.

– En balansert løsning

Administrerende direktør Jon Stordrange i NHO Transport er fornøyd med løsningen man har kommet fram til.

– Vi er glade for at streiken er over. Ikke minst av hensyn til passasjerene, som igjen kan bruke bussen for å komme til jobb, skole og fritidsaktiviteter på en miljøvennlig og sikker måte, sier Stordrange i en pressemelding.

Overfor NTB utdyper han hvordan NHO Transport ser på løsningen.

– Vi er fornøyd med en balansert løsning som begge parter kan leve med. Det er viktig å avslutte streiken så fort mulig for passasjerenes del.