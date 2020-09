Slik fikk Sigrid drømmehjemmet

Nyheter

I et grått ettetasjes hus på Brekkåsen bor Sigrid sammen med mann og to barn. Eneboligen er smakfullt innredet, fargene på vegger og tak harmonerer godt, og huset har et lunt og koselig preg. Da Sigrid og mannen flyttet inn i huset i 2018, var en av de første tingene Sigrid gjorde å ringe en interiørkonsulent. Hun ville ha eksperthjelp før hun startet med å innrede huset.