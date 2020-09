Nå er over 2000 testet i Melhus

Nyheter

Andelen som ønsker å bli testet for koronaviruset covid-19 er fortsatt høy i Melhus. Pr. tirsdag er 2012 testet i Melhus for dette viruset. Melhus har fått påvist fem tilfeller blant innbyggerne. Den ene av de smittede er ifølge Melhus kommune, bosatt et annet sted i landet.

Dersom en ønsker å bli testet for covid-19, må en bestille time hos kommunens koronatelefon. Testing er gratis, og en trenger altså ikke å bestille time hos fastlegen. På hverdager foregår testing i Lenavegen 3 i Melhus sentrum.

I Norge er over én million blitt testet for covid-19, og pr. mandag var det 13.698 meldte tilfeller. 274 er meldt døde. I Trøndelag er det påvist 672 tilfeller hvorav 437 er i Trondheim.