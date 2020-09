Nyheter

Politi og ambulanse kom til stedet, etter at en bil kjørte i grøfta ved Tislauan rundt klokka ti søndag formiddag. Politiet opplyser at to personer sto i nærheten av bilen. Det hadde ikke oppstått personskade, men både mannen og kvinnen var beruset. De ble kjørt inn til arresten for bevissikring. Politiet hadde mistanke om kjøring i påvirket tilstand.