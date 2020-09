Forskere vil ha oversikt over bjørnestammen

Nyheter

Bjørnen har en aktiv periode på høsten. Den skal fete seg opp før vinteren, og ungdyr er ofte på leting etter hi. Det kan være krevende å holde overikt over hvor mange bjørn det er i Norge, blant annet fordi den oppholder seg i store områder, og farter fra sted til sted. Norge har et bestemt mål for hvor mange bjørn vi skal ha, og for å lette oversikten trengs innsamling av bjørneskit. Ved DNA-analyser kan både kjønn og andre opplysninger skaffes til vege. Får man mange skitprøver kan bjørnens vandringer kartlegges, og Sverige er med i det samme registreringssystemet som i Norge.

Innsamling

- Vi oppfordrer folk som skal ut i skog og mark i høst til å plukke med seg en bit av bjørneskit de finner. Bruk en ren plastpose og plukk opp en prøve av skiten tilsvarende en liten spiseskje. Deretter avtaler du med Statens Naturoppsyn hvor prøven kan hentes. Så enkelt er det å bidra i bestandsregistreringen av bjørn, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Han opplyser at antallet bjørn i Norge i fjor var 148.

Ekskrementprøver oppbevares nedfryst, separat fra matvarer og gjerne i tre døgn, fram til overlevering. Hårprøver du finner oppbevares i romtemperatur, gjerne i en konvolutt.

Brukes til overvåking

- Å plukke bjørneskit er ikke så ekkelt som mange kanskje tror. Skiten inneholder ofte mye bær på sensommeren og høsten, og lukter ikke ille, forklarer Jonas Kindberg.

Alle prøvesvar legges i Rovbase fortløpende gjennom året.

- Svarene vi finner brukes til å beregne bestandsstørrelsen, yngling og hvor bjørnen kommer fra. Vi sammenligner med tall fra tidligere år, og da ser vi hvordan bjørnestammen utvikler seg, sier Rovdata-lederen.

- Kan slike registreringer føre til at flere bjørner blir skutt?

- Vårt oppdrag er å framskaffe korrekte bestandstall. Så er det opp til politikere og forvaltning å sette mål for bjørnestammen, og hvor den skal være. For oss er dette en sak som handler om best mulig forvaltning, sier Jonas Kindberg.