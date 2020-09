Stort utvalg i hytter, fra 299.000 kroner til 3,2 millioner

Nyheter

Hyttene er gjennomgående små. Halvparten er under 50 kvadratmeter. Det gjenspeiles også i prisene. Sjøl ved populære Ramstadsjøen kan du få deg hytte til under 600.000 kroner. Her ligger også den dyreste, til over 3,2 millioner kroner. Dette er ei tømmerhytte bygd i 2007, men størrelsen er beskjeden. Bruksarealet er bare 89 kvadratmeter.