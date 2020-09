Skaper nytt liv i Enganbekken

Nyheter

Farene truer for sjøørreten når den skal opp i sin barndoms elv for å gyte. Sjøl om bekken er liten vet fisken nøyaktig hvor den skal svinge av. Enganbekken på Støren er under to meter bred der den renner ut i Gaula. Men fisken er en luring og finner fram. Det er menneskeskapte hindringer som er den største utfordringa.