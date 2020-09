Ledighetstallene viser god og stabil utvikling

Nyheter

Arbeidsledigheten i september har gått noe ned i Melhus, men kommunen ligger fortsatt høgt over Midtre Gauldal. Den 22. september var 267 personer helt ledige i Melhus. Dette utgjør 3,0 prosent av den yrkesaktive befolkninga. Tilsvarende tall for Midtre Gauldal er 1,8 prosent. Det vil si 61 personer. Her har utviklinga gjennom september måned holdt seg stabil.

Bare fire kommuner i Trøndelag ligger over Melhus i prosentandel ledige. Dette er Trondheim, Meråker, Stjørdal og Verdal.

Det er Nav som har lagt fram ferske tall for arbeidsledighet. Her er også en oversikt over antall permitterte. Melhus har 176 personer (1,9 prosent), mens Midtre Gauldal har bare 13 personer permittert (0,4 prosent).